鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.36元下修至3.3元，其中最高估值3.53元，最低估值2.75元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.53(3.53)
|4.65
|5.88
|最低值
|2.75(2.84)
|3.39
|3.59
|平均值
|3.23(3.28)
|4.07
|4.74
|中位數
|3.3(3.36)
|4.05
|4.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|282.80億
|336.42億
|403.53億
|最低值
|244.50億
|275.34億
|300.64億
|平均值
|272.87億
|312.42億
|352.09億
|中位數
|279.06億
|316.38億
|352.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.16
|0.21
|0.53
|1.14
|2.01
|營業收入
|33.39億
|35.57億
|51.96億
|71.23億
|149.43億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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