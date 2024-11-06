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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 18:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.36元下修至3.3元，其中最高估值3.53元，最低估值2.75元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.53(3.53)4.655.88
最低值2.75(2.84)3.393.59
平均值3.23(3.28)4.074.74
中位數3.3(3.36)4.054.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值282.80億336.42億403.53億
最低值244.50億275.34億300.64億
平均值272.87億312.42億352.09億
中位數279.06億316.38億352.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.160.210.531.142.01
營業收入33.39億35.57億51.96億71.23億149.43億

詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMCI

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