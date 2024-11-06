川普勝選引發通膨預期 外資狂賣債券ETF近12萬張

台股今 (6) 日終場放量上漲 110 點，收在 23,217 點，站上 10 日線，外資卻逢高調節由買轉賣，市場普遍認為川普勝選將加劇通膨風險，外資也瞄準債券 ETF 進行提款，賣超前十名就有四檔債券 ETF，合計將近 12 萬張。

三大法人合計賣超 38.96 億元，外資賣超 20.08 億元，投信買超 30.5 億元，連六買，自營商賣超 49.39 億元，連七賣；期貨方面，外資加碼空單 3,319 口，未平倉空單口數增加至 44,625 口。

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川普即將重新執掌白宮，市場預期川普當選後，將推動減稅、擴大基礎建設等政策，進一步加劇通脹風險，資金也逐步轉向高風險資產，引發債券價格下跌，外資今日在台股盤中時，就因川普勝選在望，提前出脫債券 ETF。