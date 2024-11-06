川普勝選引發通膨預期 外資狂賣債券ETF近12萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-06 18:42
台股今 (6) 日終場放量上漲 110 點，收在 23,217 點，站上 10 日線，外資卻逢高調節由買轉賣，市場普遍認為川普勝選將加劇通膨風險，外資也瞄準債券 ETF 進行提款，賣超前十名就有四檔債券 ETF，合計將近 12 萬張。
三大法人合計賣超 38.96 億元，外資賣超 20.08 億元，投信買超 30.5 億元，連六買，自營商賣超 49.39 億元，連七賣；期貨方面，外資加碼空單 3,319 口，未平倉空單口數增加至 44,625 口。
川普即將重新執掌白宮，市場預期川普當選後，將推動減稅、擴大基礎建設等政策，進一步加劇通脹風險，資金也逐步轉向高風險資產，引發債券價格下跌，外資今日在台股盤中時，就因川普勝選在望，提前出脫債券 ETF。
外資今日賣超前十名中，四檔債券 ETF 包括國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、元大美債 20 正 2(00680L-TW)、國泰 20 年美債正 2(00688L-TW)，累計就共 12 萬張。
其他電子股包括台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 也都因川普曾言將對台灣晶片進口課稅，成為外資提款對象，分別賣超 7 千張與 1.7 萬張。
外資買超則青睞電子組裝代工廠，大買金寶 (2312-TW) 共 1.8 萬張，為外資買超第一名，英業達 (2356-TW) 則為第三名，也有 1.5 萬張，其他如京元電 (2449-TW)、新光金 (2888-TW) 也都有 1.1 萬張以上。
投信與自營商聯電看法則分歧，自營商逢低敲進 675 張、投信則調節 6 千張，與外資聯手賣超。
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