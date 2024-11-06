川普回來了！狂掃247張選舉人票 賀錦麗210張
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-06 14:29
美國總統大選計票仍在進行，美東時間周三（6 日）凌晨 1 時，阿拉斯加州全州結束大選投票，至此，全美投票階段結束，據多家美媒最新公布的初步測算數據顯示，目前共和黨總統候選人川普已拿下 247 張選舉人票，民主黨候選人賀錦麗得票數暫為 210 張。
美國總統大選採取選舉人團制度，50 個州按人口比例分配選舉人票，全美選舉人票共計 538 張，候選人贏得 270 張即可勝選。
川普競選助手表示，晚些時候川普將前往佛羅里達州棕櫚灘會議中心向支持者發表演說。
隨著川普選情佔優勢，支持川普的特斯拉執行長馬斯克在 X 平台上發布了多條推文。他寫到：「美國是一個建設者的國家，很快你們就可以自由地建設。」
川普高級顧問 Corey Lewandowski 表示，川普對本次選舉充滿信心。
「他感覺很好，」他表示，「我們已做好準備，選舉結束後，我們將開始過渡，讓這個國家重回正軌。」
另一邊，據白宮工作人員透露，賀錦麗當晚不準備發表講話。賀錦麗的競選主席已經向競選團隊工作人員發送訊息，強調要保持耐心和決心，稱「競爭的激烈程度正如我們所料」。
美國周二舉行第 60 屆總統選舉，賀錦麗與川普正式對決。這次美國也舉行國會改選，眾議院改選 435 席和參議院改選 34 席。
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