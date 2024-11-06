鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託(DOC-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.37元，其中最高估值0.42元，最低估值0.29元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.42(0.42)
|0.29
|0.25
|最低值
|0.29(0.28)
|0.13
|0.2
|平均值
|0.35(0.34)
|0.21
|0.23
|中位數
|0.37(0.34)
|0.24
|0.24
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.95億
|28.68億
|30.34億
|31.53億
|最低值
|26.24億
|27.02億
|27.95億
|31.53億
|平均值
|26.68億
|28.24億
|29.28億
|31.53億
|中位數
|26.69億
|28.37億
|29.42億
|31.53億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|0.77
|0.93
|0.92
|0.56
|營業收入
|19.97億
|16.45億
|18.96億
|20.61億
|21.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Physicians房地產信託(DOC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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