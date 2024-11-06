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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託(DOC-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.37元，其中最高估值0.42元，最低估值0.29元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.42(0.42)0.290.25
最低值0.29(0.28)0.130.2
平均值0.35(0.34)0.210.23
中位數0.37(0.34)0.240.24

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值26.95億28.68億30.34億31.53億
最低值26.24億27.02億27.95億31.53億
平均值26.68億28.24億29.28億31.53億
中位數26.69億28.37億29.42億31.53億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.090.770.930.920.56
營業收入19.97億16.45億18.96億20.61億21.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Physicians房地產信託(DOC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOC

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