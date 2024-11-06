〈雙11好康報你知〉環球購物Online家電、旅遊用品熱賣 估業績翻倍增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-06 10:19

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各大電商雙 11 檔期正在進行，連鎖百貨商場環球購物中心 Global Mall 看準這波消費商機，線上線下齊推「11.11 感謝祭」 ；環球購物表示，雙 11 活動自 10 月 29 日開跑以來，線上業績年增近 1 倍，以清潔、季節性家電和旅遊用品業績成長幅度最高，樂觀預期雙 11 檔期環球 Online 總業績可成長超過 1 倍。

環球購物說明，環球 Online 定位為數位服務平台賦能門店，在多元品牌商品力、串聯線下提供完整 OMO 服務渠道，加上精準分析、溝通基礎上，今年線上業績持續躍進，呈倍數成長，OMO 消費會員 (線上線下皆消費) 人均消費額更是純實體或線上消費會員的 4 倍。

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而雙 11 活動展開以來，環球 Online 業績已較去年同期成長近 1 倍，熱銷商品有適合小家庭使用的 10-12 公升除濕機、毛孩專用的寵物抗敏空氣清淨機、濕拖一體吸塵器以及保暖冬被等，此外，隨著出國旅遊旺季來到，也帶動旅遊用品如多用途行動電源等需求，銷量成長超過 30%。

Global Mall 線上線下齊推「11.11 感謝祭」。(圖：環球購物中心提供)

環球購物強調，今年環球 Online 擴大雙 11 活動規模和回饋力道，從早鳥購到正檔活動，狂撒百萬折價券、滿額贈、商品超值折扣等，包括首度推早鳥搶先購，天天品牌日直降 3 折起，即日起至 11 月 20 日線上消費滿 10,000 元最高現折 1,000 元。

而除了暖身期間好康搶先購，環球 Online 更加碼祭「爆殺好康五重享」，11 月 9 日至 11 日消費滿 1111 元輸入折扣碼現折 111 元、刷 Global Mall 聯名卡滿額再贈 111 元抵用券，還能享點數放大抵，另 11 月 11 日當日享全站指定商品 88 折、下單不限金額贈 111 元抵用券。

不只線上推超值優惠，Global Mall 全台 8 店也同步展開《11.11 感謝祭》檔期，消費滿 2000 元送 111 元，更加碼豪撒 300 萬點數，而環球 Online 當日消費滿 1111 元享點數 11 倍送，另即日起至 11 月 20 日刷 GMpay 消費單筆滿 600 元享點數 2 倍送、扣 100 點換 60 元電子商品禮券，陪伴消費者歡慶 11 月。