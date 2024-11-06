〈陸股盤後〉市場等待刺激措施 川普當選美國總統 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-06 16:30

‌



中國 A 股市場三大指數周三（6 日）收盤同步走低，市場等待決策官員提出更多刺激措施，並消化川普當選美國總統的消息。

滬指周三收盤跌 0.09% 報 3,383.81 點，深證成指跌 0.35% 報 10,968.14 點，創業板指跌 1.05% 報 2,265.83 點。滬深北三市成交額合計人民幣 2.6345 兆元。

‌



保險、銀行、電力、煤炭、券商類股走低，農業、石油、房地產、汽車、食品飲料族群拉升。

中國十四屆全國人大常委會第十二次會議周二上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，趙樂際委員長出席，聽取了中國人民銀行總裁潘功勝受國務院委托作的關於金融工作情況的報告。

該報告介紹了 2023 年 10 月以來金融工作主要進展及成效、當前經濟金融面臨的形勢和問題，並提出下一步工作考慮。

潘功勝提出的要點如下：

一是要堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策逆周期調節力度，為經濟穩定增長和高品質發展營造良好的貨幣金融環境。

二是全面加強金融監管，切實提高監管有效性。

三是持續提升金融服務質效，加大金融支持經濟高品質發展的力度。

四是不斷深化金融改革開放，加快建立中國特色現代金融體系。

五是積極穩妥防範化解金融風險，全力維護金融體系整體穩定。

《美聯社》最新公布的初步測算數據顯示，美國共和黨總統候選人川普至少已拿下 270 張選舉人票，當選美國總統。

美國總統大選採取選舉人團制度，50 個州按人口比例分配選舉人票，全美選舉人票共計 538 張，候選人贏得 270 張即可勝選。

美國眾議院議長強生表示，川普現在是當選總統，共和黨籍議員已做好凖備，準備立即就川普的優先議程採取行動。

上周二《路透社》曾報導，兩名消息人士透露，中國擬於本周批准在未來幾年增發規模超過人民幣 10 兆（1.4 兆美元）的債券，力圖重振國內經濟。

全國人大常委會召開會議的時間點，適逢美國總統大選當周。消息人士說，這讓北京擁有更大的彈性，可以根據選舉結果調整財政刺激方案，包括總規模。