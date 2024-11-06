美國總統大選開票進度 川普以「23：3」領先賀錦麗
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-06 08:40
當地時間 11 月 5 日是美國總統選舉投票日，據《CNN》報導，最新開票進度顯示，共和黨候選人、前總統川普已經拿下肯塔基州、印第安納州、西維吉尼亞州，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗則攻下佛蒙特州。
西維吉尼亞州：4 張選舉人票
肯塔基州：8 張選舉人票
印第安納州：11 張選舉人票
佛蒙特州：3 張選舉人票
因為時區差異和各州規定不同，各州投票結束時間不盡相同，最晚結束投票的州是阿拉斯加州，在美國東部時間 6 日凌晨 1 時結束（台灣時間 11 月 6 日 14 時）。
美國佛羅里達大學選舉實驗室的數據顯示，截至當地時間 11 月 4 日早上，全美已有超過 7,802 萬名選民提前投票。美國媒體普遍認為，2024 年大選是近年來選情最膠著的總統大選。
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