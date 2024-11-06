美搖擺州戰況激烈！民調平台顯示川普微弱優勢領先 但他指控賓州存在舞弊遭官方否認
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-06 09:07
根據美國各大民調集合平台 RealClearPolling 數據，共和黨總統候選人川普目前在 7 個搖擺州民調中微弱領先民主黨競爭對手賀錦麗，支持率為 48.5% 對 47.7%。
親民主黨的《紐約時報》民調集合平台也確認川普在各個搖擺州領先，但全美民調則指向賀錦麗以 49% 支持率勝過川普的 48%。
在 RealClearPolling 數據中，賀錦麗在全美也以 0.1 個百分點的微小差距領先川普。
若一位候選人在各州都獲得選民的多數票也不能確保勝利，因為必須獲得足夠數量的選舉人票，而搖擺州擁有大量選舉人票，單靠一州的選舉人票就足以讓選情翻盤。
與此同時，川普稍早在社群媒體 Truth Social 貼文指控關鍵搖擺州—賓州存在大規模舞弊情況，但遭官方否認。
《美聯社》報導，國網路安全和基礎設施安全局局長顧問資深顧問 Cait Conley 表示，目前並沒有全國性安全問題威脅到選舉，並反駁川普關於賓州的選舉舞弊指控。
另據《CNN》報導，費城警方也表示，不清楚川普所稱「賓州選舉存在大規模舞弊」指的是什麼，也不知道投票有任何需要執法機構做出反應的問題。
賓州有 19 張選舉人票，是共和民主兩黨爭奪最激烈的地區之一。
美國總統選舉採用選舉人團制度。全美共有 538 名選舉人，候選人必須獲得至少 270 張選舉人票才能入主白宮。
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