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美國總統大選開票進度 川普拿下2個州 賀錦麗攻下1個州

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-06 08:19

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美國共和黨候選人、前總統川普。（圖：Shutterstock）

當地時間 11 月 5 日是美國總統選舉投票日，據《美聯社》報導，最新開票進度顯示，共和黨候選人、前總統川普已經拿下肯塔基州和印第安納州，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗則攻下佛蒙特州。

肯塔基州：8 張選舉人票


印第安納州：11 張選舉人票

佛蒙特州：3 張選舉人票

因為時區差異和各州規定不同，各州投票結束時間不盡相同，最晚結束投票的州是阿拉斯加州，在美國東部時間 6 日凌晨 1 時結束（台灣時間 11 月 6 日 14 時）。

美國佛羅里達大學選舉實驗室的數據顯示，截至當地時間 11 月 4 日早上，全美已有超過 7,802 萬名選民提前投票。美國媒體普遍認為，2024 年大選是近年來選情最膠著的總統大選。

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