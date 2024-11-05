股尊勝術老蔡：機器人概念量價增溫，不畏美大選干擾先預熱轉強?

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 19:00

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【美國大選短評】

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【美國市場綜述】

目前美股市場仍受到美國大選氛圍的影響，市場相對謹慎。不過值得注意的是，川普指標股 DJT-US (川普媒體科技集團) 今晨大漲超過 12%。儘管賭盤顯示川普勝率有所下滑，但其仍具領先優勢。

【商品市場】

紐約原油價格大漲超過 3%，紐約期金微幅下跌，而比特幣則下跌逾 2%，目前報價約 67,300 美元

【台股盤前分析】

在台股方面，本週市場焦點仍圍繞著美國總統大選結果以及聯準會的利率決策。根據 CME FedWatch 的 預測，降息 1 碼的機率接近 100%。至於美國總統選情依然膠著，賀錦麗 (民主黨) 和川普 (共和黨) 誰能勝出尚難以預測。不過隨著本週選舉結果即將揭曉，但預期市場應不會再重演過去選後久拖的情況。

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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