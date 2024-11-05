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股尊勝術老蔡：機器人概念量價增溫，不畏美大選干擾先預熱轉強?

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 19:00

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股尊勝術老蔡：機器人概念量價增溫，不畏美大選干擾先預熱轉強? (圖:業者提供)

【美國大選短評】

美股今晨四大指數全數下跌，市場情緒受到美國總統大選臨近的影響。正如先前所述，輝達 (NVDA-US) 將取代英特爾 (INTC-US) 成為道瓊成分股之一，並將於本週五美股收盤後正式生效。具體來看，道瓊指數下跌 0.6%，標普 500 指數下跌 0.2%，科技股那斯達克指數下跌 0.3%，費城半導體指數下跌 0.5%。


【美國市場綜述】

目前美股市場仍受到美國大選氛圍的影響，市場相對謹慎。不過值得注意的是，川普指標股 DJT-US (川普媒體科技集團) 今晨大漲超過 12%。儘管賭盤顯示川普勝率有所下滑，但其仍具領先優勢。

【商品市場】

紐約原油價格大漲超過 3%，紐約期金微幅下跌，而比特幣則下跌逾 2%，目前報價約 67,300 美元

【台股盤前分析】

在台股方面，本週市場焦點仍圍繞著美國總統大選結果以及聯準會的利率決策。根據 CME FedWatch 的 預測，降息 1 碼的機率接近 100%。至於美國總統選情依然膠著，賀錦麗 (民主黨) 和川普 (共和黨) 誰能勝出尚難以預測。不過隨著本週選舉結果即將揭曉，但預期市場應不會再重演過去選後久拖的情況。

在美國選情膠著的背景下，台股今日指數在 23200 至 22,800 區間震盪機會大，市場受到美超微財報疑慮、板卡族群如麗台、青雲今日恐仍有壓力，機器人概念股具備量能增溫買盤增強，留意強勢的羅昇 (8374-TW)、穎漢(4562-TW) 、高鋒(4510-TW) 、所羅門(2359-TW)、鴻準(2354-TW)。另外回檔幅度較大的方向也可觀察量能放大的反攻訊號，如 新復興(4909-TW)、均豪(5443-TW)、均華(6640-TW) 等個股買盤力道增強現象。

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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