〈陸股盤後〉A股價量齊揚連二紅 創業板指飆近5% 成交量連25交易日破兆

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-05 16:25

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中國 A 股三大指數周二 (5 日) 連續兩個交易日攀漲，上證指數(SSEC) 漲超 2%，創業板指大漲近 5%，北證 50 指數更是暴漲超過 8%，全市上漲個股數量時隔 11 天再次飛越 5 千大關。

滬指周二收高 2.32% 至 3386.99 點，深證成指 (SZI) 漲 3.22% 至 11006.94 點，創業板指漲 4.75% 至 2289.84 點，科創 50 指數漲 4.35%，北證 50 指數漲 8.12%，滬深北三市成交額合計人民幣 2 兆 3512 億元，其中滬深兩市成交量 2 兆 3036 億人民幣，連 25 個交易日破兆，超過去年 4 月 3 日到 5 月 10 日的連續 24 個交易日紀錄，並創 2015 年 7 月中以來，A 股新的連續破兆成交額紀錄。

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大盤方面，所有類股普遍走漲，大金融、房地產、半導體與 TMT 類股漲幅居前，有色、鋼鐵、汽車、化工、石油、醫藥等族群亦走揚，稀土、軍工與海南自貿概念股等族群也相當活躍。

大金融對指數貢獻度最大，保險、互聯網金融、證券、多元金融等板塊大漲，第一創業、華林證券等漲停，國防軍工股更掀漲停潮，中航沈飛、航發動力等逾 20 檔個股漲停。

對於大金融類股後市，太平洋證券表示，證券類股迎來情緒面、政策面、基本面三重共振。當前券商本益比估值位於近 10 年 33.27% 分位數水準，估值仍有向上空間，建議投資人關注三大主線，一是龍頭地位穩固的優質券商，二是靠合併做大做強的券商，三是地方國資背景以及蘊含併購訴求的中型券商。

軍工股今日全面大漲，軍工裝備、軍工電子、軍工資訊化等類股齊步走漲，中信建投認為當前軍工族群處於估值、業績增速以及資金配置三重底部區間，建議投資人積極把握結構性復甦機會。

TMT 族群方面，半導體、消費電子、軟體開發等板塊漲幅居前，今日中芯國際大漲 10.36%，最新市值達人民幣 7640 億元。

業內人士表示，半導體產業在近兩年下行週期中完成較為充分的去庫存和供給側出清，如今在 AI 算力需求的邊際拉動下，在新一輪終端 AI 化的創新預期中，有望迎來持續性較強的上行週期。

中國銀河證券指出，短期內科技族群仍是資金主要追捧對象，對科技股的持續反彈後市呈樂觀態度。