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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估下修至3.07元，預估目標價為135.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.13元下修至3.07元，其中最高估值3.15元，最低估值2.95元，預估目標價為135.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.15(3.15)4.435.16
最低值2.95(3.05)3.64.6
平均值3.05(3.11)4.055
中位數3.07(3.13)4.055.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值33.05億38.00億41.03億
最低值32.15億35.18億40.04億
平均值32.66億36.63億40.45億
中位數32.77億36.75億40.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.872.163.001.461.20
營業收入15.91億18.59億22.99億32.82億35.24億

詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENTG

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