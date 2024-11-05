鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估下修至3.07元，預估目標價為135.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.13元下修至3.07元，其中最高估值3.15元，最低估值2.95元，預估目標價為135.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.15(3.15)
|4.43
|5.16
|最低值
|2.95(3.05)
|3.6
|4.6
|平均值
|3.05(3.11)
|4.05
|5
|中位數
|3.07(3.13)
|4.05
|5.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33.05億
|38.00億
|41.03億
|最低值
|32.15億
|35.18億
|40.04億
|平均值
|32.66億
|36.63億
|40.45億
|中位數
|32.77億
|36.75億
|40.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.87
|2.16
|3.00
|1.46
|1.20
|營業收入
|15.91億
|18.59億
|22.99億
|32.82億
|35.24億
詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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