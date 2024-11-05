盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5051.36點
鉅亨網新聞中心 2024-11-05 00:28
截至台北時間05日12:13，費城半導體上漲49.93點（或1%），暫報5051.36點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.06%
- 近 1 月：-2.42%
- 近 3 月：+8.54%
- 近 6 月：+6.05%
- 今年以來：+19.78%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲3.94%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲2.93%；安可(AMKR-US)上漲2.65%；輝達(NVDA-US)上漲2.58%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.28%。
部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌4.6%；英特爾(INTC-US)下跌2.59%；泰瑞達(TER-US)下跌0.46%；科林研發(LRCX-US)下跌0.27%；德州儀器(TXN-US)下跌0.15%。
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