鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至3.39元，預估目標價為152.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.03元上修至3.39元，其中最高估值3.77元，最低估值2.97元，預估目標價為152.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.77(3.06)
|6.02
|7.71
|9.1
|最低值
|2.97(2.93)
|3.86
|4.45
|9.1
|平均值
|3.39(3.01)
|4.86
|6.1
|9.1
|中位數
|3.39(3.03)
|4.69
|6
|9.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|124.51億
|136.12億
|146.62億
|157.62億
|最低值
|121.99億
|130.84億
|141.54億
|157.62億
|平均值
|123.01億
|133.45億
|143.36億
|157.62億
|中位數
|122.31億
|133.41億
|143.15億
|157.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.17
|4.38
|4.45
|0.42
|-0.64
|營業收入
|71.83億
|63.21億
|79.52億
|97.78億
|119.96億
詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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