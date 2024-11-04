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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至3.39元，預估目標價為152.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.03元上修至3.39元，其中最高估值3.77元，最低估值2.97元，預估目標價為152.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.77(3.06)6.027.719.1
最低值2.97(2.93)3.864.459.1
平均值3.39(3.01)4.866.19.1
中位數3.39(3.03)4.6969.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值124.51億136.12億146.62億157.62億
最低值121.99億130.84億141.54億157.62億
平均值123.01億133.45億143.36億157.62億
中位數122.31億133.41億143.15億157.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.174.384.450.42-0.64
營業收入71.83億63.21億79.52億97.78億119.96億

詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTZ

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