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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為122.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.95元上修至3元，其中最高估值3.05元，最低估值2.9元，預估目標價為122.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.05(2.97)4.575.696.77
最低值2.9(2.83)3.64.496.77
平均值2.99(2.92)4.275.216.77
中位數3(2.95)4.35.196.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值125.65億139.75億149.50億151.10億
最低值123.08億131.33億139.70億151.10億
平均值124.50億134.62億143.35億151.10億
中位數124.16億134.06億142.64億151.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.174.384.450.42-0.64
營業收入71.83億63.21億79.52億97.78億119.96億

詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTZ

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