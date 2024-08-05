鉅亨速報 - Factset 最新調查：MasTec公司(MTZ-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為122.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對MasTec公司(MTZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.95元上修至3元，其中最高估值3.05元，最低估值2.9元，預估目標價為122.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.05(2.97)
|4.57
|5.69
|6.77
|最低值
|2.9(2.83)
|3.6
|4.49
|6.77
|平均值
|2.99(2.92)
|4.27
|5.21
|6.77
|中位數
|3(2.95)
|4.3
|5.19
|6.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|125.65億
|139.75億
|149.50億
|151.10億
|最低值
|123.08億
|131.33億
|139.70億
|151.10億
|平均值
|124.50億
|134.62億
|143.35億
|151.10億
|中位數
|124.16億
|134.06億
|142.64億
|151.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.17
|4.38
|4.45
|0.42
|-0.64
|營業收入
|71.83億
|63.21億
|79.52億
|97.78億
|119.96億
詳細資訊請看美股內頁：
MasTec公司(MTZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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