〈貴金屬盤後〉美大選前夕 Fed會議在即 不確定性籠罩市場 黃金小漲
鉅亨網編譯許家華 2024-11-05 06:42
黃金價格周一小漲，係因即將舉行的美國大選帶來更緊迫的不確定性，市場在價格上反映其有爭議的結果和政治緊張局勢，同時投資者也密切關注本周稍晚的美聯準會 (Fed) 政策會議。
美國周二將舉行總統大選，民調顯示，民主黨候選人、副總統賀錦麗和和黨候選人、前總統川普之間的競爭勢均力敵。
路透社 / Ipsos 上個月進行的民調顯示，大眾擔憂美國恐重演 2020 年川普大選失利後的騷亂。當時川普聲稱自己落選是因為選舉有欺詐行為，導致數百名支持者衝入美國國會大廳。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 認為，倘若川普當選，黃金將表現良好，因為大眾可能更擔心川普關稅政策造成的通膨。
本周備受關注的還有聯準會周四的利率決定，市場普遍預期聯準會將降息 25 個基點。黃金被視為對沖經濟和政治不確定性的工具，在低利環境通常更為有利。
瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 表示，本周黃金的驅動力將是美國大選，聯準會降息不太可能引發太大波動，因為聯準會可能發出符合市場預期的降息訊號。
美元指下跌 0.4%，觸及兩周低點。美元疲軟使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的買家更具吸引力。
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