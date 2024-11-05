〈貴金屬盤後〉美大選前夕 Fed會議在即 不確定性籠罩市場 黃金小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-11-05 06:42

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現貨黃金上漲 0.1%，至每盎司 2737.35 美元。上周四黃金價格創下每盎司 2790.15 美元的歷史新高。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%，收每盎司 2746.2 美元。

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美國周二將舉行總統大選，民調顯示，民主黨候選人、副總統賀錦麗和和黨候選人、前總統川普之間的競爭勢均力敵。

路透社 / Ipsos 上個月進行的民調顯示，大眾擔憂美國恐重演 2020 年川普大選失利後的騷亂。當時川普聲稱自己落選是因為選舉有欺詐行為，導致數百名支持者衝入美國國會大廳。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 認為，倘若川普當選，黃金將表現良好，因為大眾可能更擔心川普關稅政策造成的通膨。

本周備受關注的還有聯準會周四的利率決定，市場普遍預期聯準會將降息 25 個基點。黃金被視為對沖經濟和政治不確定性的工具，在低利環境通常更為有利。

瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 表示，本周黃金的驅動力將是美國大選，聯準會降息不太可能引發太大波動，因為聯準會可能發出符合市場預期的降息訊號。

美元指下跌 0.4%，觸及兩周低點。美元疲軟使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的買家更具吸引力。

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