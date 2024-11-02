〈貴金屬盤後〉美元 殖利率走強打壓 非農提高降息希望 黃金小跌

鉅亨網編譯許家華 2024-11-02 06:39

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受美元和美公債殖利率走強的打壓，黃金價格周五 (1 日)小幅下跌，但美國非農就業報告顯示其經濟體疲軟，促使分析師加大對聯準會 (Fed) 降息的押注，縮限金價損失。

現貨黃金下跌 0.2% 至每盎司 2736.28 美元。

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前一日黃金價格收跌 1.5%，係因金價在觸及歷史新高 2790.15 美元後，引發部分交易商獲利了結。

12 月交割的黃金期貨價格大致走穩，收每盎司 2749.2 美元。

受颶風和航空航太工廠工人罷工的影響，美國 10 月非農業就業僅增加 1.2 萬人，為 2020 年 12 月以來的最小增幅。

美元抹去早盤跌幅，轉為上漲 0.4%，同時基準 10 年期美國公債殖利率也自早盤跌勢中反彈，這些削弱了不孳息的黃金之投資吸引力。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，美國大選前面臨太多風險，還有關於伊朗對以色列進行報復性打擊的討論，而糟糕的就業報告應會促使 Fed 降息。。

經濟學家預計，Fed 下周降息 25 個基點的可能性為 100%，而非農就業數據公佈前，該可能性為 91%。

針對美國總統候選人的民調顯示，川普和賀錦麗當前勢均力敵。

然而，高昂的金價仍持續影響亞洲主要地區的實體需求。

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