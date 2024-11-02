〈貴金屬盤後〉美元 殖利率走強打壓 非農提高降息希望 黃金小跌
鉅亨網編譯許家華 2024-11-02 06:39
受美元和美公債殖利率走強的打壓，黃金價格周五 (1 日)小幅下跌，但美國非農就業報告顯示其經濟體疲軟，促使分析師加大對聯準會 (Fed) 降息的押注，縮限金價損失。
- 現貨黃金下跌 0.2% 至每盎司 2736.28 美元。
前一日黃金價格收跌 1.5%，係因金價在觸及歷史新高 2790.15 美元後，引發部分交易商獲利了結。
- 12 月交割的黃金期貨價格大致走穩，收每盎司 2749.2 美元。
受颶風和航空航太工廠工人罷工的影響，美國 10 月非農業就業僅增加 1.2 萬人，為 2020 年 12 月以來的最小增幅。
美元抹去早盤跌幅，轉為上漲 0.4%，同時基準 10 年期美國公債殖利率也自早盤跌勢中反彈，這些削弱了不孳息的黃金之投資吸引力。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，美國大選前面臨太多風險，還有關於伊朗對以色列進行報復性打擊的討論，而糟糕的就業報告應會促使 Fed 降息。。
經濟學家預計，Fed 下周降息 25 個基點的可能性為 100%，而非農就業數據公佈前，該可能性為 91%。
針對美國總統候選人的民調顯示，川普和賀錦麗當前勢均力敵。
黃金是對抗經濟和政治不確定性的傳統對沖工具，往往在低利率環境下蓬勃發展。黃金價格通常受到美元和實際收益率的影響。然而，渣打銀行報告指出，當前市場對黃金興趣大增，一大部分是由於即將到來的選舉、Fed 降息，以及更廣泛的經濟和地緣政治不確定性。
然而，高昂的金價仍持續影響亞洲主要地區的實體需求。
其他貴金屬交易
- 電動車充電挑戰大，市場上有無最佳解方?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉屢創紀錄高點 連漲4個月 黃金盤整 重磅消息前先獲利了結
- 〈貴金屬盤後〉屢創紀錄高點 連漲4個月 黃金盤整 重磅消息前先獲利了結
- 〈貴金屬盤後〉全球政局不確定性提振避險需求 黃金再創歷史新高
- 〈貴金屬盤後〉美大選、中東衝突 不確定性增強黃金魅力 金價再創歷史新高
下一篇