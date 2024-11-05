〈能源盤後〉OPEC+延後增產一個月 原油收登1周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-11-05 06:06

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原油期貨價格周一 (4 日) 大幅上漲，係因石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 決議將自願減產 220 萬桶 / 日的措施延長一個月至 12 月底。

同時，受到日益加劇的天氣系統（目前稱為 18 號熱帶低氣壓）的推動，天然氣價格漲逾 4%。該氣壓可能會前往墨西哥灣，使石油和天然氣基礎設施面臨風險。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.98 美元或近 2.9%，收每桶 71.47 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格 上漲 1.98 美元或 2.7%，收每桶 75.08 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油期貨均創下 10 月 25 日以來最高收盤價。

12 月交割汽油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 2.02 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 2.28 美元

12 月交割天然氣價格近上漲 4.4%，收每百萬 Btu 2.78 美元。

市場驅動力

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 周一表示：「OPEC + 可能已按下暫停鍵，但市場的雲霄飛車才剛開始啟動。」

「透過推遲增產，事實上他們爭取到兩個月的關鍵時間，有時間讓中國推行的刺激措施滲透到能源市場，尤其是中國人大自 11 月 4 日開始實施的舉措。」

OPEC 周日發布新聞，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼將延長自願減產 220 萬桶 / 日的期限至 2024 年底。

Capital Ecnoomics 的氣候和大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins 認為，OPEC + 宣布將自願減產期限延長一個月「本身不會對全球石油供應產生巨大影響」。

「如果僅是推遲一個月，那 2025 年石油市場將受到最高 165000 桶 / 日（約 0.2% 全球供應量）的限制。」

原本 OPEC + 計劃自 10 月起逐步取消自願減產措施，但先前已延長至 11 月底。由於原油期貨價格自年中以來大幅下跌，因此再次延後。

加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 報告指出：「由於 2025 年需求前景不確定性持續存在，因此暫停增產的決定符合領導層 6 月時的承諾，即對生產決策保持謹慎並避免突然的衝擊。」她表示，「OPEC 恐讓本已脆弱的市場再面對生產過剩」的擔憂情緒已嚴重影響市場。

由於中東緊張局勢加劇，有可能蔓延成更廣泛的戰爭，影響該地區的原油流動，激勵原油價格大漲。但事實證明，這些反彈往往相對溫和且短暫，當緊張局勢緩和時，隨之而來的是一輪激進的拋售。

「不確定性的迷霧籠罩著大片，美國大選和持續不斷的東歐衝突等不可預測的因素讓本就緊張的局勢增添更厚重的風險。」

美國大選民意調查顯示，民主黨候選人、副總統賀錦麗和和黨候選人、前總統川普之間的競爭勢均力敵。川普誓言要制定增加美國原油產量的政策，而賀錦麗則繼續強調清潔能源。

基於政策預期的交易以長期來看並不有效，在川普入主白宮期間，傳統化石燃料能源公司的表現明顯落後於綠色能源同行，但在喬 · 拜登總統任期內，表現卻明顯優於綠色能源公司。

天然氣方面，據美國國家颶風中心稱，18 號熱帶低氣壓預計周一稍晚將成為熱帶風暴，並在周三成為颶風。此消息激勵周一天然氣大漲。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，由於天氣溫暖，天然氣價格一直疲軟，但「風暴路徑看起來有可能關閉部分海灣天然氣和和石油生產，因此天然氣價格已轉為上漲。風暴的關鍵是強度，市場必須密切關注。」