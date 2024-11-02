〈能源盤後〉伊朗恐再猛攻以色列 提振油價 但全周仍走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-11-02 06:00

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原油期貨價格周五 (1 日) 收高，在新聞報導稱伊朗可能計劃再次對以色列發動大規模襲擊後獲得支撐力，因這將持續挑起兩國之間的報復行動，從而威脅中東的原油流動。

然而，WTI 和 Brent 原油價格回吐了早盤漲幅，全周仍維持下跌，係因周二原油價格跌至 7 周以來最低收盤價。上周末以色列襲擊伊朗，但避開該國石油基礎設施和核能設施，接著新聞報導稱以色列有意以外交手段取代戰爭來解決紛爭，令中東緊繃局勢獲得緩解，油價承壓下跌。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 23 美分或 0.3%，收每桶 69.49 美元，本周近月 WTI 下跌 3.2%，但 10 月份上漲 1.6%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 29 美分或 0.4%，收每桶 73.10 美元，本周近月 Brent 跌近 3.4%，但 10 月份上漲 1.9%。

12 月交割汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 1.97 美元，本周下跌 3.5%。

12 月交割熱燃油期貨價格小跌 1 美分，收每加侖 2.23 美元，本周下跌 0.7%。

12 月交割天然氣價格近下跌 1.6%，收每百萬 Btu 2.66 美元，本周下跌 13.9%。

市場驅動力

《Axios》周四晚間引述自不願具名的兩位以色列消息人士，稱以色列情報部門暗示，伊朗正計劃從伊拉克對以色列發動大規模報復性打擊，最早恐在下周二的美國總統大選之前進行。

Tyche Capital Advisors 管理者 Tariq Zahir 表示，該消息傳出後，可以預期石油價格會因恐懼而走高。因為每當石油供應有中斷的可能，或該地區出現更多動盪時，油價就應該走高。

NBC News 周五報導，伊朗官員稱該國有能力生產核武器，並準備在面臨生存威脅時改變使用核武器的政策。

Zahir 稱他認為該地區局勢不會升級，但如果真的升級，以色列就會反擊，並可能追擊伊朗的油田。除非這樣，否則油價應會走低，因為沙烏地阿拉伯可能增產以重新奪回失去的市佔。「隨著選舉即將到來，油價短期內應該會保持波動，當然，還要關注中東的任何新活動。」

《Axios》周四晚間報導後，WTI 油價在電子盤回升至每桶 70 美元以上，但到周五收盤時回吐了大部分漲幅。

Zahir 表示，由於市場押注中東局勢升級和供應中斷，令油價形成溢價，但這並沒有真正發生，因此油價可能會因「當沖者 (日內交易者) 獲利了結」而回吐部分漲幅。