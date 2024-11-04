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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.38元，預估目標價為3172.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 18:11


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.87元上修至79.38元，其中最高估值89.78元，最低估值72.8元，預估目標價為3172.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值89.78(89.78)111.3153.37203.71
最低值72.8(69.5)78.73103.01203.71
平均值79.22(77.83)91.7136203.71
中位數79.38(77.87)92.08143.14203.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值52,863,00064,231,00088,175,000125,366,000
最低值49,961,00045,737,00077,301,810125,366,000
平均值52,284,97054,816,01082,441,190125,366,000
中位數52,424,00054,251,00082,061,980125,366,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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