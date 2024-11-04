鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.38元，預估目標價為3172.5元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 18:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.87元上修至79.38元，其中最高估值89.78元，最低估值72.8元，預估目標價為3172.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89.78(89.78)
|111.3
|153.37
|203.71
|最低值
|72.8(69.5)
|78.73
|103.01
|203.71
|平均值
|79.22(77.83)
|91.7
|136
|203.71
|中位數
|79.38(77.87)
|92.08
|143.14
|203.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52,863,000
|64,231,000
|88,175,000
|125,366,000
|最低值
|49,961,000
|45,737,000
|77,301,810
|125,366,000
|平均值
|52,284,970
|54,816,010
|82,441,190
|125,366,000
|中位數
|52,424,000
|54,251,000
|82,061,980
|125,366,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.47
|25.69
|21.34
|13.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 聯發科斥7.32億元 認購世芯-KY 450張私募
- 盤中速報 - 世芯-KY(3661)大漲7.64%，報2185元
- 〈台股盤後〉美大選前觀望量縮 台積電、AI股帶動漲185點 未收復2萬3
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)目標價調降至3172.5元，幅度約9.42%
下一篇