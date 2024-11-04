國精化學斥20億擴建臺南廠 明年Q1啟用估增年產值50億

經濟部產業園區管理局表示，國精化學自民國 67 年成立以來，秉持「誠信、專業」的企業精神，專注於各項產品的研發創新來因應多變的市場，不僅向經濟部申請技術輔導計畫，更在永安廠成立研發中心，並積極與經濟部永安產業園區服務中心舉辦淨零碳排相關政策推廣活動交流，也與工研院、金屬工業研究發展中心、高雄科技大學、正修科技大學等單位合作，不斷地提升產品、技術、研發與服務等各經營層面的硬實力。其旗下品牌「QUALIPOLY」和「Qualicure」的 UV 光固化材料，已行銷至超過 40 個國家和地區，包括亞洲多國、美洲、歐洲、非洲等地。