國精化學斥20億擴建臺南廠 明年Q1啟用估增年產值50億
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-04 16:03
國精化學 (4722-TW) 為全球 UV 光固化材料前 5 大製造商之一，宣布將投資超過 20 億元於臺南產業園區新建安南廠，預計於 114 年第一季正式啟用，不僅可創造超過 100 個就業機會，年產值更有望增加 50 億元，為臺灣電子高值化合成樹脂技術帶來新動能。
經濟部產業園區管理局表示，國精化學自民國 67 年成立以來，秉持「誠信、專業」的企業精神，專注於各項產品的研發創新來因應多變的市場，不僅向經濟部申請技術輔導計畫，更在永安廠成立研發中心，並積極與經濟部永安產業園區服務中心舉辦淨零碳排相關政策推廣活動交流，也與工研院、金屬工業研究發展中心、高雄科技大學、正修科技大學等單位合作，不斷地提升產品、技術、研發與服務等各經營層面的硬實力。其旗下品牌「QUALIPOLY」和「Qualicure」的 UV 光固化材料，已行銷至超過 40 個國家和地區，包括亞洲多國、美洲、歐洲、非洲等地。
展望未來，國精化學計劃繼續深化產學合作，並投入新技術開發以因應快速變化的市場需求。已與工研院、高雄科大及金屬工業中心等機構聯手，共同推動淨零碳排及高值化產品的研發。隨著新安南廠區的落成啟用，期望進一步帶動臺灣上下游相關產業發展，為區域經濟創造更大的附加價值。
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