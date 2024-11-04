黑石集團擬擴大私人財富業務 目光瞄準至少2個歐洲新市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-04 15:05

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《路透社》報導，當前市場形勢動盪，私募股權公司正尋求將客戶族群從機構客戶轉向多元化，總部設於紐約的黑石集團已將吸引富有人士的資金作為首要任務。黑石理財產品的最低投資門檻為 1 萬至 2.5 萬美元。

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黑石集團的全球私人財富資產已從 2020 年的 1030 億美元增加到目前的 2500 億美元左右，占黑石集團 1.1 兆美元總資產的 23%。至於歐洲財富資產價值，黑石則拒絕透露。

兩位黑石集團高層表示，法國和義大利一直是黑石集團最大的財富成長市場，英國則成長速度較慢。

黑石私人財富解決方案集團歐洲、中東和非洲 (EMEA) 地區負責人 Rashmi Madan 表示，歐洲情況復雜得多，但包括英國在內的歐洲各地鼓勵零售投資私募市場的監管變化是一個「正面訊號」。歐洲正在發生越來越大的變化，長期投資很重要。

Madan 指出，儘管自 2016 年英國脫歐公投以來，越來越多有錢人撤離英國，但英國仍是財富業務的核心市場。英國上周公布秋季財政預算報告，並提高對富人的一些稅收。

為幫助擴大業務，黑石集團已拔擢 Sheila Rapple 為 EMEA 財富業務兼營運長，並在上月從紐約調往倫敦。Rapple 認為，歐洲存在巨大的機會。

黑石將財富擴張的希望寄託在一系列專為散戶設計的半流動性「常青」基金上，涵蓋私募股權、信貸和房地產等領域。明年初，黑石還將在信貸和基礎設施領域推出兩檔新基金，首先在美國推出。

黑石在歐洲的產品通常透過與當地銀行或財富管理機構，像是法國巴黎銀行和義大利保險業龍頭忠利保險集團 (Assicurazioni Generali) 來銷售給富有的個人。

黑石集團的擴張計畫顯示將大力進軍尚未開發的歐洲市場，有可能改變私人財富管理格局。由於傳統投資領域面臨障礙，法國和義大利等地區正在成為關鍵的成長領域。這種轉變可能會鼓勵其他公司探索成熟市場以外的領域，並適應整個歐洲不斷變化的監管條件。