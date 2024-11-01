鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 14:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.6元，其中最高估值1.68元，最低估值1.49元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.68(1.67)
|2.37
|2.74
|3.22
|最低值
|1.49(1.49)
|1.8
|1.95
|3.04
|平均值
|1.59(1.58)
|2.01
|2.46
|3.13
|中位數
|1.6(1.57)
|1.98
|2.52
|3.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|94.96億
|103.10億
|114.75億
|122.34億
|最低值
|93.21億
|99.85億
|108.36億
|117.52億
|平均值
|94.21億
|101.52億
|111.37億
|119.93億
|中位數
|94.14億
|101.37億
|111.43億
|119.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.30
|-15.75
|-12.33
|-5.41
|0.39
|營業收入
|64.62億
|12.80億
|6.48億
|48.44億
|85.50億
詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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