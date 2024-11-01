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鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 14:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.6元，其中最高估值1.68元，最低估值1.49元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.68(1.67)2.372.743.22
最低值1.49(1.49)1.81.953.04
平均值1.59(1.58)2.012.463.13
中位數1.6(1.57)1.982.523.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值94.96億103.10億114.75億122.34億
最低值93.21億99.85億108.36億117.52億
平均值94.21億101.52億111.37億119.93億
中位數94.14億101.37億111.43億119.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.30-15.75-12.33-5.410.39
營業收入64.62億12.80億6.48億48.44億85.50億

詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNCLH

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