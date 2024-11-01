美股風雨交加 鉅亨買基金：善用修正機會 用超底王參與行情

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 19:25

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康芮颱風肆虐全台，美國股市也同樣風雨交加，費城半導體指數在兩日內重挫 7.3%。市場出現劇烈波動，主要是美科技巨頭財報不如預期，加上美超微股價重挫影響投資人信心，未來投資策略應如何因應？「鉅亨買基金」表示，美國經濟數據強勁削弱降息預期，美國景氣依舊穩健，股市震盪只是暫時，長期前景依然樂觀，利用震盪機會，反而是逢低布局的好時機。

Meta 和微軟的財報和展望未達市場預期，Meta 聚焦 AI 和擴增實境的 Reality Labs 部門虧損繼續擴大；微軟的 Azure 雲服務增速放緩，加上兩家科技巨頭計劃未來大幅增加 AI 支出，更促使投資人擔憂高額投入恐怕無法帶來對應的回報。

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另一方面，被視為 AI 市場關鍵性角色的伺服器製造商美超微，今年以來股價一度上漲超過 4 倍，但因財務問題在近期受到市場關注，甚至連兩日股價重挫超過 40%，種種因素削弱了市場對科技股的信心，導致科技股普遍走低。「鉅亨買基金」指出，科技巨頭持續的資本投入，顯示 AI 發展依然穩健，而美超微事件也僅為單一公司事件，並非系統性風險或 AI 泡沫跡象，這些科技巨頭依舊保持競爭優勢。

「鉅亨買基金」研究部更進一步補充，就最新 ADP 就業變動數據顯示，新增就業人數達到 23 萬人，遠超越市場預期的 11 萬人。同時，個人消費年增率從預估的 3.3% 上調至 3.7%，而初領和連續申請失業救濟金人數亦少於預期，這些跡象都顯示美國就業市場依然熱絡，而這正是支撐企業和股市持續成長的力道。因此美國經濟穩健，股市震盪只是暫時，長期前景依然樂觀。