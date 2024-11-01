榮剛Q4本業估回溫 業外同步進補挹注獲利表現

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-01 12:59

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台鋼旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 表示，第三季因設備故障影響出貨量，衝擊本業獲利，但第四季將回復正常水準，目前尚有大量在手訂單；此外，處分 VIM 廠房之業外收益也將於本季認列，對獲利帶來明顯挹注。

榮剛第三季營收 30.39 億元，季減 9.6%、年減 7.8%，毛利率 26.8%、營業利益 4.3 億元，季減 12.2%、年減 28.9%，稅後純益 9.9 億元，季增 38.4%、年增 89.2%，每股純益 1.67 元。

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榮剛說明，第三季因設備故障影響出貨量，且商用不鏽鋼與工具鋼景氣低迷尚未迎來復甦，導致本業獲利衰退。累計榮剛前三季營收 98.16 億元，年減 4.1%、毛利率 26.4%、營業利益 15.18 億元，年減 20.6%、稅後純益 22.78 億元，年增 35.7%，每股純益 3.88 元。