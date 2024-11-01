鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-5.38元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 12:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.22元下修至-5.38元，其中最高估值-4.59元，最低估值-6.48元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-4.59(-4.59)
|-2.7
|-0.72
|4.06
|最低值
|-6.48(-6.48)
|-5.39
|-3.56
|-1.5
|平均值
|-5.3(-5.23)
|-4.27
|-2.18
|0.92
|中位數
|-5.38(-5.22)
|-4.44
|-2.14
|0.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.71億
|6.71億
|11.98億
|25.06億
|最低值
|3.49億
|4.05億
|6.29億
|13.58億
|平均值
|3.58億
|5.34億
|10.09億
|18.84億
|中位數
|3.58億
|5.15億
|10.02億
|19.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.01
|-3.01
|-3.88
|-3.91
|-5.34
|營業收入
|1.36億
|1.64億
|1.88億
|2.45億
|3.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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