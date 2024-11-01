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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-5.38元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 12:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.22元下修至-5.38元，其中最高估值-4.59元，最低估值-6.48元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-4.59(-4.59)-2.7-0.724.06
最低值-6.48(-6.48)-5.39-3.56-1.5
平均值-5.3(-5.23)-4.27-2.180.92
中位數-5.38(-5.22)-4.44-2.140.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.71億6.71億11.98億25.06億
最低值3.49億4.05億6.29億13.58億
平均值3.58億5.34億10.09億18.84億
中位數3.58億5.15億10.02億19.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.01-3.01-3.88-3.91-5.34
營業收入1.36億1.64億1.88億2.45億3.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINSM

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