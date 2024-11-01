鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至26.58元，預估目標價為1430元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.29元下修至26.58元，其中最高估值28.61元，最低估值25.2元，預估目標價為1430元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.61(29.99)
|43.97
|61.31
|55.47
|最低值
|25.2(25.31)
|30.27
|37.93
|55.47
|平均值
|26.63(27.25)
|35.62
|49.86
|55.47
|中位數
|26.58(27.29)
|34.74
|50.51
|55.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26,830,000
|42,074,410
|75,240,490
|47,978,000
|最低值
|25,238,000
|28,274,050
|36,906,000
|47,978,000
|平均值
|26,064,990
|33,618,730
|47,157,530
|47,978,000
|中位數
|26,202,000
|32,952,000
|45,103,000
|47,978,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.18
|27.69
|10.9
|6.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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