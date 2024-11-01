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鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至26.58元，預估目標價為1430元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.29元下修至26.58元，其中最高估值28.61元，最低估值25.2元，預估目標價為1430元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值28.61(29.99)43.9761.3155.47
最低值25.2(25.31)30.2737.9355.47
平均值26.63(27.25)35.6249.8655.47
中位數26.58(27.29)34.7450.5155.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值26,830,00042,074,41075,240,49047,978,000
最低值25,238,00028,274,05036,906,00047,978,000
平均值26,064,99033,618,73047,157,53047,978,000
中位數26,202,00032,952,00045,103,00047,978,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.1827.6910.96.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,240,71424,039,67115,107,91513,569,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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