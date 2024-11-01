貝佐斯旗下大報遭25萬用戶怒退 趕忙展示「批判川普」精神

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-01 08:30

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面對憤怒的核心用戶群體「用錢包抗議」，世界第二大富豪貝佐斯旗下《華盛頓郵報》正忙著花錢提醒讀者：他們依然對美國共和黨總統候選人川普持批判性立場。

當然，在打破傳統政治選擇之後，這類舉動恐怕很難改變太多用戶的情緒。

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整件事要從上周五（25 日）說起，《華盛頓郵報》宣布在今年總統大選中不支持任何候選人，這一決定激起了輿論譁然。

《華盛頓郵報》不僅是美國第三大報，而且從 1976 年公開支持民主黨候選人卡特之後，一直到 2020 年為拜登 / 賀錦麗背書，該媒體都力挺民主黨候選人。

不難分析，在傳統媒體集體轉向數位化和訂閱制的大環境下，《華盛頓郵報》核心付費群體擁有怎樣的政治立場。

據本周二《華盛頓郵報》自己的報導，在他們發表政治立場的幾天時間裡，超過 25 萬名讀者取消訂閱，大概佔到整個數位渠道訂閱用戶數 10%。

非常有趣的是，面對訂閱人數大量下降的現實，《華盛頓郵報》周一開始臨時啟動一批宣傳投放，展示了不少批評川普的意見文章。

與許多美國媒體一樣，《華盛頓郵報》同樣會在臉書等平台上付費推廣一些文章。這家媒體以往花費甚少，一整個月可能只投放十來條，重點也都是展示媒體品牌，不涉及川普這樣的敏感話題。

但周一不同，《華盛頓郵報》付費推廣了一系列過往「批判性報導」川普的文章，例如突出他的失言、其競選活動對地方的損害、人群提前離開他的活動、他質疑 2020 年大選結果等。

外界很難不把這種投放與試圖挽回讀者的意圖相關聯。

在《華盛頓郵報》做出不支持任何候選人決定後，輿論一致指向富豪老闆貝佐斯，指責他是在擔心萬一川普勝選，可能會對亞馬遜的巨額政府訂單不利。

非常湊巧的是，就在《華盛頓郵報》宣布決定幾個小時後，川普在德州會見了藍色起源（貝佐斯的火箭公司）高層。