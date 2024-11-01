鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為8.81元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 04:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.57元，最低估值0.43元，預估目標價為8.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.57(0.57)
|0.89
|1.06
|最低值
|0.43(0.43)
|0.59
|0.74
|平均值
|0.48(0.48)
|0.72
|0.9
|中位數
|0.47(0.48)
|0.7
|0.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|194.10億
|238.14億
|283.78億
|最低值
|179.22億
|199.42億
|216.99億
|平均值
|186.25億
|214.30億
|239.56億
|中位數
|185.31億
|212.53億
|233.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.26
|0.44
|1.06
|0.97
|0.47
|營業收入
|133.66億
|161.99億
|204.07億
|225.03億
|186.68億
詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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