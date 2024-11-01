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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為8.81元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 04:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.57元，最低估值0.43元，預估目標價為8.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.57(0.57)0.891.06
最低值0.43(0.43)0.590.74
平均值0.48(0.48)0.720.9
中位數0.47(0.48)0.70.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值194.10億238.14億283.78億
最低值179.22億199.42億216.99億
平均值186.25億214.30億239.56億
中位數185.31億212.53億233.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.260.441.060.970.47
營業收入133.66億161.99億204.07億225.03億186.68億

詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASX

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