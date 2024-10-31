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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅賓昇國際聯運(CHRW-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對羅賓昇國際聯運(CHRW-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.19元上修至4.26元，其中最高估值4.57元，最低估值3.98元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.57(4.57)5.46.15.98
最低值3.98(3.73)44.235.63
平均值4.29(4.21)4.815.275.8
中位數4.26(4.19)4.855.275.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值182.93億194.27億206.95億185.15億
最低值177.79億176.99億183.92億185.15億
平均值179.77億184.55億191.48億185.15億
中位數179.71億185.30億191.40億185.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.193.726.317.402.72
營業收入153.10億162.07億231.02億246.97億175.96億

詳細資訊請看美股內頁：
羅賓昇國際聯運(CHRW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHRW

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