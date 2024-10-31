鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅賓昇國際聯運(CHRW-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對羅賓昇國際聯運(CHRW-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.19元上修至4.26元，其中最高估值4.57元，最低估值3.98元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.57(4.57)
|5.4
|6.1
|5.98
|最低值
|3.98(3.73)
|4
|4.23
|5.63
|平均值
|4.29(4.21)
|4.81
|5.27
|5.8
|中位數
|4.26(4.19)
|4.85
|5.27
|5.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|182.93億
|194.27億
|206.95億
|185.15億
|最低值
|177.79億
|176.99億
|183.92億
|185.15億
|平均值
|179.77億
|184.55億
|191.48億
|185.15億
|中位數
|179.71億
|185.30億
|191.40億
|185.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.19
|3.72
|6.31
|7.40
|2.72
|營業收入
|153.10億
|162.07億
|231.02億
|246.97億
|175.96億
詳細資訊請看美股內頁：
羅賓昇國際聯運(CHRW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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