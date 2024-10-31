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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為34.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.11元，其中最高估值1.16元，最低估值1.09元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.16(1.17)1.341.551.61
最低值1.09(1.09)1.121.241.61
平均值1.12(1.13)1.231.371.61
中位數1.11(1.13)1.221.351.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.77億18.10億20.05億22.58億
最低值16.59億17.46億18.88億22.58億
平均值16.70億17.80億19.44億22.58億
中位數16.70億17.81億19.32億22.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.66-0.60-0.36-0.19-0.43
營業收入13.07億13.23億14.44億15.05億15.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Informatica Inc - Class A(INFA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINFA

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