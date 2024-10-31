鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為34.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Informatica Inc - Class A(INFA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.11元，其中最高估值1.16元，最低估值1.09元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.16(1.17)
|1.34
|1.55
|1.61
|最低值
|1.09(1.09)
|1.12
|1.24
|1.61
|平均值
|1.12(1.13)
|1.23
|1.37
|1.61
|中位數
|1.11(1.13)
|1.22
|1.35
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.77億
|18.10億
|20.05億
|22.58億
|最低值
|16.59億
|17.46億
|18.88億
|22.58億
|平均值
|16.70億
|17.80億
|19.44億
|22.58億
|中位數
|16.70億
|17.81億
|19.32億
|22.58億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.66
|-0.60
|-0.36
|-0.19
|-0.43
|營業收入
|13.07億
|13.23億
|14.44億
|15.05億
|15.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Informatica Inc - Class A(INFA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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