最快本周六？黎巴嫩總理：有望未來幾小時或數天內跟以色列達停火協議

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-31 13:11

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黎巴嫩看守總理 Nadschib Mikati 周三 (30 日) 表示，有望在未來幾小時或數日內宣佈與以色列達成停火協議，但與此同時，以色列仍持續空襲黎國東部地區，造成至少 31 人死亡。Mikati 周四將跟美國特使 Amos Hochstein 會面商議以色列與黎巴嫩真主黨的停火協議。

Mikati 在與 Hochstein 會面前夕接受黎國媒體《Al Jadeed》訪問時說，原本認為在下周二 (11 月 5 日) 美國總統大選之前不可能達成停火協議，但跟 Hochstein 通話後感到樂觀，目前正盡最大努力，並對未來幾小時或幾天內達成停火協議持樂觀態度。

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白宮方面表示，美國特使 Brett McGurk 將於周四與 Hochstein 一起訪問以色列。一位美國官員表示，他們將在那裡討論一系列問題，「包括加薩、黎巴嫩、人質、伊朗和更廣泛的地區問題」。

《以色列公共廣播公司》(Kan) 公佈了一份據稱是停火協議的草案，並指停火日期是在本周六 (11 月 2 日)，白宮國安發言人 Sean Savett 則稱「目前流傳著許多報導和草案，但它們並未反映目前的談判狀況。」

真主黨新領導人 Sheikh Naim Qassem 周三稍早表示，若以色列希望停止戰爭，真主黨將同意在一定條件下停火，但以色列迄今尚未同意任何可以討論的提議。

與此同時，以色列周三繼續擴大針對黎巴嫩境內真主黨的行動，對以羅馬神廟聞名的東部城市巴勒貝克及其附近村莊發動猛烈空襲。以軍在空襲之後向《路透社》表示，攻擊目標是貝卡谷地地區的真主黨燃料庫。

黎國公共衛生部周三指出，以軍對巴勒貝克地區貝德納耶爾村的攻擊造成 8 人死亡，其中包括 5 名婦女，對巴勒貝克地區拜特薩利比鎮的襲擊造成 11 人死亡，包括 3 名婦女，對東部貝卡地區索赫莫爾鎮的攻擊造成 12 人死亡。

《新華社》報導，黎巴嫩軍方消息人士表示，以軍戰機和無人機周三共對黎巴嫩南部實施 55 次空襲，對黎巴嫩東部實施 15 次空襲。