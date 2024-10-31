鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons Corp(PSN-US)EPS預估上修至3.25元，預估目標價為116.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.2元上修至3.25元，其中最高估值3.53元，最低估值2.98元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.53(3.53)
|4.23
|4.64
|最低值
|2.98(2.98)
|3.46
|4.18
|平均值
|3.26(3.2)
|3.77
|4.33
|中位數
|3.25(3.2)
|3.72
|4.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|67.79億
|73.37億
|81.02億
|最低值
|64.76億
|69.61億
|74.05億
|平均值
|66.01億
|71.57億
|76.49億
|中位數
|65.75億
|71.25億
|76.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.30
|0.97
|0.59
|0.87
|1.42
|營業收入
|39.55億
|39.19億
|36.61億
|41.95億
|54.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Parsons Corp(PSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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