search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons Corp(PSN-US)EPS預估上修至3.25元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.2元上修至3.25元，其中最高估值3.53元，最低估值2.98元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.53(3.53)4.234.64
最低值2.98(2.98)3.464.18
平均值3.26(3.2)3.774.33
中位數3.25(3.2)3.724.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值67.79億73.37億81.02億
最低值64.76億69.61億74.05億
平均值66.01億71.57億76.49億
中位數65.75億71.25億76.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.300.970.590.871.42
營業收入39.55億39.19億36.61億41.95億54.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Parsons Corp(PSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSN

相關行情

台股首頁我要存股
Parsons Corp1104.73%

延伸閱讀


Empty