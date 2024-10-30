〈能源盤後〉以色列擬以外交手段取代戰爭 原油吐回早盤支撐 下探7周最低

鉅亨網編譯許家華 2024-10-30 05:56

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在前一日創兩年多來最大單日跌幅後，原油期貨價格周二 (29 日) 吐回早盤支撐，轉而下跌，Brent 和 WTI 原油均跌至 7 周來最低水準。

以色列周末對伊朗發動空襲，但並未襲擊關鍵石油設施，令周一油價承壓。周二交易者還消化了周一下午來自美國能源部的消息，該部表示正準備購買 300 萬桶原油，以回填戰略石油儲備。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 17 美分或近 0.3%，收每桶 67.21 美元，為近月 WTI 自 9 月 10 日以來最低收盤價。周一 WTI 大跌 6.1%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 30 美分或 0.4%，收每桶 71.12 美元，為近月 Brent 自 9 月 11 日以來最低收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 27 美分或 0.4%，收每桶 70.73 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

11 月交割汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.95 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.13 美元。

11 月交割天然氣價格上漲 1.6%，收每百萬 Btu 2.35 美元，該期貨今日收盤到期。

12 月交割天然氣價格下跌 0.1%，收每百萬 Btu 2.86 美元，此轉為最近月天然氣期貨。

市場驅動力

施耐德電機高級大宗商品分析師 Brian Steinkamp 指出，新聞報導稱以色列總理 Benjamin Netanyahu 似乎將於周二晚間與政治和軍事顧問進行內部會面，討論解決以色列與真主黨之間紛爭的可能外交途徑。

雖然此舉在一定程度上緩解了市場目前的擔憂，但在以色列周末避開石油設施對伊朗軍事設施進行空襲後，中東的地緣政治格局仍然緊張。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告指出，在周一的拋售中，WTI 每桶 70 美元左右的長倉大部分可能被清空，但趨勢和動能指標仍顯負面，期貨尚未出現超賣，顯示短期仍有進一步走跌的空間，空頭目標價位為每桶 65 美元。

他認為，雖然近期有盤整的空間，但中長期動能仍傾向下行。

在全球經濟放緩的背景下，中國經濟的增長乏力以及德國的經濟困境，尤其是福斯汽車可能首次關閉工廠的消息，進一步加劇了市場的擔憂。同時，石油輸出國組織（OPEC）似乎也準備放寬產量限制，非 OPEC 國家則在增加原油產量，這使得市場供應壓力加大。

另外，美國能源部周一晚間表示，將在 4 月到 5 月間購買 300 萬桶原油，以補充戰略石油儲備 (SPR)。該部門迄今已以每桶約 76 美元的均價買進 5500 萬桶以上的原油，以補充 SPR。該均價低於 2022 年因應俄烏戰爭而緊急銷售時的每桶 95 美元。

此外，能源部表示，「考慮到計畫的匯率回報和市場動態」，將繼續以每桶 79 美元或更低的價格購買原油回填 SPR。