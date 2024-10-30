鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至5.38元，預估目標價為214.5元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:11
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.77元下修至5.38元，其中最高估值8元，最低估值4.4元，預估目標價為214.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8(8)
|19.79
|25.27
|最低值
|4.4(4.61)
|6.61
|8.91
|平均值
|5.53(5.69)
|12.42
|16.18
|中位數
|5.38(5.77)
|12.61
|15.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|125,858,000
|167,655,000
|193,504,000
|最低值
|113,182,000
|134,762,610
|146,060,060
|平均值
|118,384,600
|149,428,970
|170,130,560
|中位數
|118,595,000
|149,319,000
|170,007,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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