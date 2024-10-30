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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至5.77元，預估目標價為217元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.93元下修至5.77元，其中最高估值8元，最低估值4.61元，預估目標價為217元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8(8)19.7925.27
最低值4.61(4.86)6.618.91
平均值5.67(5.89)12.4616.29
中位數5.77(5.93)12.6115.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值125,858,000167,655,000193,504,000
最低值113,182,000134,762,610146,060,060
平均值118,484,090149,632,260170,308,280
中位數118,613,000150,500,000170,007,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.8820.088.983.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		104,036,151140,489,172104,562,74787,892,821

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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