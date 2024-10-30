鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至5.77元，預估目標價為217元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.93元下修至5.77元，其中最高估值8元，最低估值4.61元，預估目標價為217元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8(8)
|19.79
|25.27
|最低值
|4.61(4.86)
|6.61
|8.91
|平均值
|5.67(5.89)
|12.46
|16.29
|中位數
|5.77(5.93)
|12.61
|15.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|125,858,000
|167,655,000
|193,504,000
|最低值
|113,182,000
|134,762,610
|146,060,060
|平均值
|118,484,090
|149,632,260
|170,308,280
|中位數
|118,613,000
|150,500,000
|170,007,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇