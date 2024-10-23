〈貴金屬盤後〉美國選情膠著 中東戰事未歇 激發避險需求 黃金再創歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-10-23 06:20
黃金價格周二 (22 日) 上漲 1%，再創歷史新高，係因受美國大選不確定性和中東戰爭激起的避險需求等因素影響，加上貨幣進一步寬鬆的預期，放大黃金價格的上漲動力。
地緣政治和經濟不確定時期，黃金被視為對沖風險的避險工具，較低的利率也提高黃金的投資吸引力。黃金今年迄今漲逾 33%，且多次創歷史新高。
Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter A. Grant 表示：「地緣政治緊張局勢仍然是主要驅動因素...... 距離美國大選還有兩週時間，競選似乎仍然很激烈，因此相當多的政治不確定性也推動了人們對黃金的避險興趣。 」
「當然，如果中東局勢進一步升溫，年底前可望看到黃金觸及 3000 美元價位，但我認為金價會更傾向第一季。」Grant 補充，許多主要央行正在推行寬鬆政策，這是另一道上漲動力。
美國選情
Reuters/Ipsos 民調顯示，美國副總統賀錦麗以 46% 比 43% 的微弱優勢領先共和黨總統候選人川普。
法國巴黎銀行分析師表示，賀錦麗接替拜登參選後，兩黨的獲選率差距縮小，造成結果的不確定性，對黃金價格構成支撐。
其他貴金屬交易
- 現貨白銀上漲 3.2%，至每盎司 34.84 美元，盤中稍早觸及 2012 年底以來的最高點。
Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「如果貴金屬的漲勢保持不變，應可在 11 月 5 日投票日之前看到白銀突破 35 美元上方。」
- 現貨鉑金上漲約 2.8% 至每盎司 1031.90 美元。
- 現貨鈀金上漲 2.9%，至 1081.06 美元。
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