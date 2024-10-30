金磚國家峰會開幕！多國政治角力下通過《喀山宣言》，這將如何影響大金磚合作！？

鉅亨研報 2024-10-30 13:41

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一、上週盤勢與本週大事

上週金磚國家 (BRICS) 在俄羅斯喀山舉行領導人峰會，聚焦國際區域的穩定，包含金融與經濟合作、區域發展與安全、環境和氣候等議題。這場峰會成為全球關注焦點，除了俄羅斯對烏克蘭戰爭的走向外，以中俄為首的國家將如何應對西方國家的制裁、中國印度間的矛盾，都成了本次會議上政策發展的重心。本週美國就業市場數據與中國 PMI 數據更新，另外日本央行 (BOJ) 也將召開十月的利率決議，市場關注是否會在本次會議再度升息。

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二、金磚國家 (BRICS) 介紹

金磚四國的概念最早是高盛 Goldman Sachs 的研究報告所提出的概念，BRIC 分別代表巴西 (Brazil)、俄羅斯 (Russia)、印度 (India) 與中國 (China)。這份報告認為這四個國家將在 2050 年列居世界最強經濟體，加上美國與日本，成為最新的六大經濟體。

2008 年五月，金磚四國的外交部長在俄羅斯葉卡捷琳堡舉行會談，決定開始實質上的全面合作，並於同年數次針對發展目標、能源、糧食安全、金融改革與經濟合作舉行會晤討論。

四國的國土面積佔全球領土約 26%、人口佔全球人口約 42%，具有相當的影響力。在 2011 年，中國邀請南非 (South Africa) 加入，正式成為金磚五國 (BRICS)。到了 2023 年金磚峰會上，埃及、衣索比亞、伊朗、阿聯也獲得邀請成為金磚九國。目前整體金磚國的 GDP 佔全球 35.6%，陸地面積佔全球 36% 與全球人口的 45%，並擁有超過 40% 的全球石油產量，及 25% 的全球貨物出口。

三、2024 金磚國家峰會重點

本屆會議舉辦在俄羅斯喀山，時間從 10 月 22 日至 24 日為期三日，由俄羅斯擔任主席，聚焦在加強多邊主義、促進全球公平發展與安全等議題。具體上，俄羅斯提出…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

四、分析與週策略