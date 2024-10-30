股尊勝術老蔡：市場資金開始押寶川普勝選，台股留意短空戒心
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 19:00
【美國市場綜述】
美國最新經濟數據表現不一：消費者信心回升，但職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 職位空缺意外降至三年半新低，反應就業市場疲軟。股市走勢分化，道指和小盤股下跌，而標普 500 和納斯達克則逆勢上漲，納指盤中更創下歷史新高。晶片指數表現強勁，上漲超過 2%。
【市場亮點與個股表現】
1. 科技股與芯片股領漲
谷歌母公司 Alphabet 受財報利好推動，盤後股價一度大漲超過 6%。相對而言，AMD 因指引不及預期，盤後股價一度下跌 8%。
2. 汽車股表現不佳
福特財報未達市場預期，股價隨之下跌逾 8%。
3. 川普媒體劇烈波動
市場押寶川普勝選機會大，比特幣大漲及旗下媒體因盤中多次出現劇烈波動，被暫停交易數次，但最終收漲超過 8%，從資金流向看出此次美國總統大選看出押寶現象，而歷史結果也顯示，聰明資金多數是對的，台股未來也需留意川普勝選後的可能推演狀況，短空影響的戒心，但美股長多結構維持。
【債市與外匯市場】
* 美債收益率：
10 年期美債收益率盤中創下三個月新高，但隨著七年期美債拍賣表現強勁，帶動美債收益率在美股收盤時轉跌。
【大宗商品與數字資產】
整體來看，儘管經濟數據參差不齊，但科技股財報的亮眼表現以及晶片股的強勁表現仍然提振了市場情緒。然而，債市與匯市的波動，加上大宗商品價格的下降，顯示市場短期內仍面臨不確定性。
【台股方面】
今日指數會在 23000 點上下刷洗的可能性較高，就題材上看，板卡族群的撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW) 值得關注後續表現。此外，金價相關題材的金益鼎 (8390-TW)、昨日表現強勢的新唐 (4919-TW) 和曾一度跌破季線的新復興 (4909-TW)，皆為可以觀察的標的。
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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師
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