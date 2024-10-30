股尊勝術老蔡：市場資金開始押寶川普勝選，台股留意短空戒心

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 19:00

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【美國市場綜述】

美國最新經濟數據表現不一：消費者信心回升，但職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 職位空缺意外降至三年半新低，反應就業市場疲軟。股市走勢分化，道指和小盤股下跌，而標普 500 和納斯達克則逆勢上漲，納指盤中更創下歷史新高。晶片指數表現強勁，上漲超過 2%。

【市場亮點與個股表現】

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1. 科技股與芯片股領漲

谷歌母公司 Alphabet 受財報利好推動，盤後股價一度大漲超過 6%。相對而言，AMD 因指引不及預期，盤後股價一度下跌 8%。

2. 汽車股表現不佳

福特財報未達市場預期，股價隨之下跌逾 8%。

3. 川普媒體劇烈波動

【債市與外匯市場】

* 美債收益率：

10 年期美債收益率盤中創下三個月新高，但隨著七年期美債拍賣表現強勁，帶動美債收益率在美股收盤時轉跌。

【大宗商品與數字資產】

* 比特幣：

比特幣突破 7.3 萬美元，逼近歷史高位。

* 油價與黃金：

油價在上漲超過 1 美元後回落轉跌。與此同時，黃金創下新高，顯示市場對避險需求依然旺盛。

整體來看，儘管經濟數據參差不齊，但科技股財報的亮眼表現以及晶片股的強勁表現仍然提振了市場情緒。然而，債市與匯市的波動，加上大宗商品價格的下降，顯示市場短期內仍面臨不確定性。

【台股方面】

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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