要當地表最快四門車！小米SU7Ultra預售人民幣81.49萬元 10分鐘賣出3680輛

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-30 09:46

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小米集團－Ｗ(01810-HK) 29 日晚間召開新品發布會，小米 SU7 Ultra 量產車亮相，預計明年 3 月正式發表，並同步開啟預售，預售價 81.49 萬元 (人民幣，下同)，開放預售 10 分鐘訂單量就突破 3,680 台。

小米集團董事長雷軍表示，小米 SU7 Ultra 量產車定義與原型車不一樣，是小米 SU7 系列裡面定位最高端、性能最強的車型，它是一款可合法上路的四門賽車，目標是成為地表最快四門量產車。

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小米 SU7 Ultra 使用超級三電機系統，馬力為 1548 匹，零百加速為 1.98s，設計最高時速 350km/h。小米 SU7 Ultra 車頂、方向盤等 17 處碳纖維，共 3.74 平方公尺。

小米 SU7 Ultra 也配備有功率為 40 瓦的外放音響，可播放類比聲浪，但雷軍不鼓勵大家「炸街」。

值得一提的是，小米 SU7 Ultra Prototype（小米 SU7 Ultra 原型車）以 6 分 46 秒 874 刷新紐博格林北環賽道（紐北）四門車圈速紀錄，刷下特斯拉 Model S Plaid（7 分 25 秒 321）、保時捷 Taycan Turbo GT（7 分 07 秒 55），成為紐北史上「最速四門車」，讓中國車第一次站在了世界之巔。