小米15漲價！起售價人民幣4499元 將全面支援蘋果系統

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-30 09:16

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小米 (01810-HK) 29 日晚間召開新品發布會，15 系列手機確定漲價，起價為 4499 元 (人民幣，下同)，展現更全面 AI 功能；小米也宣布，旗下手機將全面支持蘋果 (AAPL-US) 設備，讓蘋果用戶也能融入小米生態。

小米 15 系列手機 12GB+256GB 版本 4,499 元起售，相較小米 14 入門版本（8G+256G）起售價 3,999 元，貴了 12.5%，若是同版本則是漲價 200 元，漲幅約 4.6%，頂配 16GB+1TB 售價為 5,499 元。

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小米董事長雷軍表示，小米的高階化策略執行到第五年，這次發布的小米 15，將是有史以來體驗最流暢、外觀最精緻、手感最好的小屏旗艦手機。

針對漲價問題，雷軍重申，2023 年即表達過小米 14 是最後一次定價 3999 元。2024 年產業元件成本上漲非常多，小米在研發投入方面也非常大，小米 15 確實需要漲價。

產品配置上，小米 15 搭載驍龍 8 至尊版晶片，配置 5400mAh 電池，記憶體包括 256GB、512GB、1TB 等。雷軍表示，為了最大程度展現端側 AI 的能力，公司決定取消 8GB 版本。

雷軍還表示，小米手機要全面支援蘋果設備，讓蘋果用戶也能融入小米生態。例如，小米手機互傳一鍵即可收發蘋果設備檔；Mac 上也能顯示小米手機鏡像，操作小米手機；小米手機查看 iWork 辦公文檔。

AI 是此次小米發表的重點，小米澎湃 OS2 透過 AI 技術重塑系統應用，包括 AI 寫作、AI 識音、AI 字幕和 AI 妙畫等。其中，AI 字幕功能支援全局即時翻譯；AI 寫作能為全局文字工具，支援潤飾改寫；AI 識音支援全局聲音轉錄，能夠區分不同說話者並產生摘要；AI 妙畫功能允許用戶簡單繪製草圖。