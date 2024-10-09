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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.67元，預估目標價為163元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 08:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.95元下修至9.67元，其中最高估值10.07元，最低估值9.21元，預估目標價為163元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.07(10.34)13.3617.62
最低值9.21(9.28)10.6312
平均值9.71(9.81)11.4114.52
中位數9.67(9.95)11.1613.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值80,060,53089,238,00099,401,000
最低值76,039,26082,120,00091,564,730
平均值78,190,17085,052,83094,882,430
中位數78,091,00084,180,86093,681,560

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.7211.611.548.6
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,440,94583,926,73583,793,57276,180,649

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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