鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.67元，預估目標價為163元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.95元下修至9.67元，其中最高估值10.07元，最低估值9.21元，預估目標價為163元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.07(10.34)
|13.36
|17.62
|最低值
|9.21(9.28)
|10.63
|12
|平均值
|9.71(9.81)
|11.41
|14.52
|中位數
|9.67(9.95)
|11.16
|13.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|80,060,530
|89,238,000
|99,401,000
|最低值
|76,039,260
|82,120,000
|91,564,730
|平均值
|78,190,170
|85,052,830
|94,882,430
|中位數
|78,091,000
|84,180,860
|93,681,560
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.72
|11.6
|11.54
|8.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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