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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為147.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.94元上修至8.04元，其中最高估值8.31元，最低估值7.52元，預估目標價為147.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.31(8.26)10.5610.29
最低值7.52(7.52)8.359.66
平均值8.01(7.92)9.089.9
中位數8.04(7.94)8.99.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值12,510,00014,099,00014,810,000
最低值11,950,00012,381,01013,251,840
平均值12,290,16013,266,14014,028,610
中位數12,396,00013,328,00014,024,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.517.9815.497.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,584,90914,071,59113,860,11410,178,002

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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