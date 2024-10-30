鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為147.5元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.94元上修至8.04元，其中最高估值8.31元，最低估值7.52元，預估目標價為147.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.31(8.26)
|10.56
|10.29
|最低值
|7.52(7.52)
|8.35
|9.66
|平均值
|8.01(7.92)
|9.08
|9.9
|中位數
|8.04(7.94)
|8.9
|9.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12,510,000
|14,099,000
|14,810,000
|最低值
|11,950,000
|12,381,010
|13,251,840
|平均值
|12,290,160
|13,266,140
|14,028,610
|中位數
|12,396,000
|13,328,000
|14,024,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.5
|17.98
|15.49
|7.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,584,909
|14,071,591
|13,860,114
|10,178,002
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 同欣電(6271)大漲7.09%，報143.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至7.97元，預估目標價為155元
- 特斯拉Robotaxi將上線 自駕技術如何改變全球車市: 緯創、亞光、同欣電
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至147.5元，幅度約3.28%
上一篇
下一篇