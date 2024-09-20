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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至7.97元，預估目標價為155元

鉅亨網新聞中心 2024-09-20 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.93元上修至7.97元，其中最高估值8.26元，最低估值7.69元，預估目標價為155元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.26(8.26)10.5611.14
最低值7.69(7.67)8.419.66
平均值7.97(7.93)9.310.39
中位數7.97(7.93)9.210.37

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值12,510,00014,099,00015,503,610
最低值12,215,61013,016,00014,024,000
平均值12,381,34013,538,97014,605,500
中位數12,396,00013,410,00014,288,880

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.517.9815.497.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,584,90914,071,59113,860,11410,178,002

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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