〈財報〉AMD Q3業績符合預期 Q4營收遜色 盤後挫近8%

鉅亨網編譯許家華 2024-10-30 08:55

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AMD 第四季營收預期為 75 億美元，上下浮動 3 億美元，令投資人感到失望，因為該指引中值略低於分析師共識的 75.5 億美元 (調整後 EPS 1.16 美元)，也意味第四季營收年減 22%。

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AMD 周二收高 3.96%，但盤後重挫 7.63%，報每股 153.57 美元。

Q3(9/28 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)

EPS (non-GAAP)：年增 54% 至 92 美分 vs.92 美分

營收：年增 18% 至 68.2 億美元 vs.67.1 億美元

純益：7.71 億美元，即每股 47 美分 (去年同期為 2.99 億美元，即每股 18 美分)

AMD 表示，其重要的資料中心業務的營收連續第二季翻倍，創紀錄達到 35 億美元，年成長 122%，季增 25%，這主要得益於 AMD Instinct™ GPU 出貨量的強勁成長和 AMD EPYC™ CPU 銷售的成長，且 AMD 將第三季毛利率擴大至 54% (non-Gaap) 歸功於資料中心營收增加。

AMD 是資料中心圖形處理單元（GPU）的第二大供應商，GPU 用於訓練和部署大型生成人工智慧模型。

10 月，AMD 發布了一款名為 MI235X 的新型人工智慧晶片，並預計到 2028 年 AI GPU 市場價值將達到 5000 億美元。AMD 周二表示，預計今年 AI 晶片銷售額為 50 億美元，高於先前預測的 45 億美元。

AMD 執行長蘇姿丰在財報法說會上稱公司客戶和合作夥伴對 MI325X 的興趣很高，計劃於本季開始生產出貨。

蘇姿丰表示，AMD 仍看到雲端供應商和其他公司對建置人工智慧基礎設施的大量需求。

AMD 也生產用於筆記型電腦和伺服器的中央處理晶片。 AMD 客戶部門的 PC 營收第三季年增 23%，達到 19 億美元。

微軟以「Copilot+」名義銷售的高階筆電採用 AMD 晶片，這些筆電可運行 Windows 內的高階 AI。

AMD 也生產遊戲機和個人電腦晶片，其電玩遊戲領域業績下滑，營收年減 68%，該公司將其歸咎於「半客製化收入」的下降，其中包括 Sony 的 PS5 等遊戲機的客製化晶片減少。