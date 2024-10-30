〈財報〉AMD Q3業績符合預期 Q4營收遜色 盤後挫近8%
鉅亨網編譯許家華 2024-10-30 08:55
AMD (AMD-US) 周二公佈第三季業績，獲利符合預期，營收略超預期，但財測遜色，盤後挫近 8% 以上。
AMD 第四季營收預期為 75 億美元，上下浮動 3 億美元，令投資人感到失望，因為該指引中值略低於分析師共識的 75.5 億美元 (調整後 EPS 1.16 美元)，也意味第四季營收年減 22%。
AMD 周二收高 3.96%，但盤後重挫 7.63%，報每股 153.57 美元。
Q3(9/28 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 查訪共識)
- EPS (non-GAAP)：年增 54% 至 92 美分 vs.92 美分
- 營收：年增 18% 至 68.2 億美元 vs.67.1 億美元
- 純益：7.71 億美元，即每股 47 美分 (去年同期為 2.99 億美元，即每股 18 美分)
AMD 表示，其重要的資料中心業務的營收連續第二季翻倍，創紀錄達到 35 億美元，年成長 122%，季增 25%，這主要得益於 AMD Instinct™ GPU 出貨量的強勁成長和 AMD EPYC™ CPU 銷售的成長，且 AMD 將第三季毛利率擴大至 54% (non-Gaap) 歸功於資料中心營收增加。
今年迄今，AMD 股價已上漲約 20%，但輝達 (NVDA-US)、博通(AVGO-US) 等競爭對手在人工智慧晶片需求不斷增長的推動下同期漲幅要大得多。
AMD 是資料中心圖形處理單元（GPU）的第二大供應商，GPU 用於訓練和部署大型生成人工智慧模型。
10 月，AMD 發布了一款名為 MI235X 的新型人工智慧晶片，並預計到 2028 年 AI GPU 市場價值將達到 5000 億美元。AMD 周二表示，預計今年 AI 晶片銷售額為 50 億美元，高於先前預測的 45 億美元。
AMD 執行長蘇姿丰在財報法說會上稱公司客戶和合作夥伴對 MI325X 的興趣很高，計劃於本季開始生產出貨。
蘇姿丰表示，AMD 仍看到雲端供應商和其他公司對建置人工智慧基礎設施的大量需求。
AMD 也生產用於筆記型電腦和伺服器的中央處理晶片。 AMD 客戶部門的 PC 營收第三季年增 23%，達到 19 億美元。
微軟以「Copilot+」名義銷售的高階筆電採用 AMD 晶片，這些筆電可運行 Windows 內的高階 AI。
AMD 也生產遊戲機和個人電腦晶片，其電玩遊戲領域業績下滑，營收年減 68%，該公司將其歸咎於「半客製化收入」的下降，其中包括 Sony 的 PS5 等遊戲機的客製化晶片減少。
AMD 的嵌入式業務包括用於工業和其他應用的晶片 (價位較低)，該部門營收年減 25% 至 9.27 億美元。
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