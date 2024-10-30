南韓情報單位：部分援俄北韓軍可能已被派往前線

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-30 08:30

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南韓國家情報院周二（29 日）表示，被派至俄羅斯的北韓軍中，包括高階軍官在內的部分兵力，可能已被派往前線。

據《韓聯社》報導，國情院周二在閉門情報委國政監查會上做出上述匯報。國情院稱，不排除高階軍官等部分北韓軍被派往前線的可能性，正在確認具體情況。

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國情院說，北韓軍正在接受俄軍軍事術語等培訓，北韓與俄羅斯似乎面臨語言溝通的問題。

國情院研判，俄羅斯專機在本月 23 至 24 日往返於莫斯科和平壤之間，參與協調北韓派兵事宜的俄羅斯國安部門核心人物，也搭乘此機。

國情院認為，在北韓派兵引發國際社會抗議的情況下，北韓與俄羅斯可能針對派兵一事協調意見。國情院表示，北韓與俄羅斯可能透過高層溝通渠道，就北韓增派兵力、派兵的「代價」等展開後續磋商。

國情院預測，今後北韓還可能發射中遠程固體燃料彈道飛彈（IRBM）和大型洲際彈道飛彈（ICBM）等。國情院認為，北韓透過採購尖端零件以及同俄羅斯的技術合作，已做好重新發射偵察衛星的準備。

國情院表示，雖然尚未確切掌握動向，但院方不排除北韓可能在美國總統大選結束後進行第七次核試驗的可能性。

國情院還表示，今年共有 4,000 多名北韓勞務被派往俄羅斯。以 6 月《全面戰略夥伴關係條約》為契機，北韓與俄羅斯就礦產等受國際社會制裁的禁運品交易達成幕後協議，加快推進經濟合作。

另據《路透社》周二報導，美國五角大厦周二證實，一些北韓士兵已進入俄羅斯與烏克蘭接壤的庫斯克地區，另有幾千名北韓士兵正前往該地區。

美國表示，任何參戰的北韓軍，都會成為烏克蘭攻擊的合理目標，如果北韓參戰，華府不會對烏克蘭使用美國武器施加新的限制。