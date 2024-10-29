〈貴金屬盤後〉美元走強 美公債殖利率登3個月高點 黃金漲勢稍歇 市場等待美數據

鉅亨網編譯許家華 2024-10-29 06:23

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黃金價格創紀錄的漲勢周一 (28 日) 稍歇，係因美國公債殖利率上升、美元走強，同時市場也在等待本周將發布的一系列美國經濟數據，以尋找美聯準會 (Fed) 利率前景的線索。

現貨黃金下跌 0.2%，至每盎司 2743.31 美元。上周三黃金價格創下 2758.37 美元的歷史新高。

12 月交割的黃金期貨價格幾乎持平，收每盎司 2755.9 美元。

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基準 10 年期公債殖利率升至三個月高點。美元指數正邁向 2022 年 4 月以來漲勢最強的一個月，這使得黃金對海外買家的吸引力下降。

道明大宗商品策略師 Daniel Ghali 認為，本周金價肯定能達到 2800 美元，「我們的預期是，選舉實際上會抑制市場拋售黃金的意願，因此任何刺激買盤活動的因素都可能產生更大的影響。」

隨著 11 月 5 日美國大選的臨近，現任副總統賀錦麗與前總統川普均激烈爭奪一些競爭力更強的州的選民支持。

市場還在等待本周將公布的一系列數據，包括：周三的 ADP 就業數據 (小非農)、周四的美國個人消費支出(PCE) 以及周五的非農業就業報告。

StoneX 分析師 Rhona O"Connell 表示，「黃金仍處於逢低買入模式，雖然一些想入場的投資者一直在等 200 美元以上的跌價機會，但隨著其他人趁金價修正時紛紛進場，金價並未出現這樣深度的跌價。」

「雖然今年地緣政治風險的關鍵因素之一是過多的選舉，全球一半以上的選民有機會投票，但不確定性不會因為選舉結束而消失。」

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