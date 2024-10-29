〈日股盤後〉金融股強勢撐盤 日經連二紅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-29 15:12

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市場逐漸消化政治動盪的風險，加上金融股撐盤，日本股市周二 (29 日) 開低微幅走升，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 298.15 點或 0.77%，報 38,903.68 點，連續第二個交易日收紅。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 24.24 點或 0.91%，報 2,682.02 點。

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野村資產管理首席策略分析師 Hideyuki Ishiguro 表示，隨著眾議院選舉後股票回購的消退，日股周二出現一些獲利了結賣壓。

受到美國 10 年期公債殖利率升至 4.28% 的激勵，日本銀行股族群也跟著起舞，三菱日聯金融集團股價上漲 2.59%、瑞穗金融集團上漲 2.79%，三井住友集團上漲 2.59%。