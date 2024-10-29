〈陸股盤後〉 美國祭中國AI投資新禁令 滬指跌破3,300點關卡
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-29 16:30
中國 A 股市場三大指數周二（29 日）收盤同步走低，滬指跌破 3,300 點關卡，美國財政部周一表示，限制美國資金投資中國人工智慧（AI）等先進科技領域的新規定，已經準備就緒，預定明年 1 月 2 日上路。
滬指周二收盤跌 1.08% 報 3,286.41 點，深證成指跌 1.33% 報 10,543.33 點，創業板指大跌 2.32% 報 2,177.31 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.1154 兆元。
煤炭、鋼鐵、醫藥、釀酒、電力、房地產類股走低。
美國財政部周一表示，限制美國資金投資中國 AI 等先進科技領域的新規定，已經準備就緒。
美國財政部 6 月提出這些規定，以總統拜登於 2023 年 8 月簽署的行政命令為指導，涵蓋三個關鍵領域：半導體、量子運算、AI 等領域。
美國商務部長雷蒙多今年稍早表示，新規定對於阻止中國發展軍事相關技術至關重要。
中國外交部發言人林劍周二對此表示，中方對美方發布對華的投資限制規則表示強烈不滿、堅決反對。中方已向美方提出了交涉，將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。
另據《彭博》周二披露，截至 9 月的六個月內，蘋果 (AAPL-US) 自印度出口 iPhone 規模激增了三分之一，凸顯蘋果努力擴大印度的產量，減輕對中國的依賴。
知情人士稱，印度製 iPhone 的出口額幾乎達到 60 億美元，價值較一年前提高了三分之一，這代表 2024 年度的出口額有望突破 100 億美元大關。
蘋果正在運用當地補貼、熟練勞工以及印度科技進步，迅速擴大在印度的製造網絡。印度是蘋果減輕對中國依賴的重要組成部分，隨著美中關係緊張，中國的風險也隨之升高。
《彭博》指出，蘋果的三家供應商——台灣鴻海集團 (2317-TW) 與和碩 (4938-TW) ，以及印度 Tata Electronics——在印度南部組裝 iPhone。鴻海位於清奈廠區的當地子公司，佔全印度 iPhone 出口的一半。
消息人士透露，Tata Electronics 在 4 月至 9 月期間，從位於卡納塔卡邦的工廠出口約 17 億美元的 iPhone。Tata Electronics 是首家組裝 iPhone 的印度業者。
上述 iPhone 出口價值，指的是手機估計出廠價值，並非零售價格。蘋果代表不願置評，和碩也拒絕置評，鴻海和 Tata Electronics 的發言人則未回覆置評請求。
此外，中國政府周一宣布一系列生育支持措施，但這些措施未能提振投資人的信心。
據《財聯社》周一報導，國務院辦公廳日前印發《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》，提到要建立生育補貼制度，指導地方做好政策銜接，積極穩妥抓好落實。政府還說，要積極建立新型婚育文化，大力倡導積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀。
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