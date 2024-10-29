〈陸股盤後〉 美國祭中國AI投資新禁令 滬指跌破3,300點關卡

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-29 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（29 日）收盤同步走低，滬指跌破 3,300 點關卡，美國財政部周一表示，限制美國資金投資中國人工智慧（AI）等先進科技領域的新規定，已經準備就緒，預定明年 1 月 2 日上路。

滬指周二收盤跌 1.08% 報 3,286.41 點，深證成指跌 1.33% 報 10,543.33 點，創業板指大跌 2.32% 報 2,177.31 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.1154 兆元。

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煤炭、鋼鐵、醫藥、釀酒、電力、房地產類股走低。

美國財政部周一表示，限制美國資金投資中國 AI 等先進科技領域的新規定，已經準備就緒。

美國財政部 6 月提出這些規定，以總統拜登於 2023 年 8 月簽署的行政命令為指導，涵蓋三個關鍵領域：半導體、量子運算、AI 等領域。

美國商務部長雷蒙多今年稍早表示，新規定對於阻止中國發展軍事相關技術至關重要。

中國外交部發言人林劍周二對此表示，中方對美方發布對華的投資限制規則表示強烈不滿、堅決反對。中方已向美方提出了交涉，將採取一切必要措施，堅定維護自身合法權益。

另據《彭博》周二披露，截至 9 月的六個月內，蘋果 (AAPL-US) 自印度出口 iPhone 規模激增了三分之一，凸顯蘋果努力擴大印度的產量，減輕對中國的依賴。

知情人士稱，印度製 iPhone 的出口額幾乎達到 60 億美元，價值較一年前提高了三分之一，這代表 2024 年度的出口額有望突破 100 億美元大關。

蘋果正在運用當地補貼、熟練勞工以及印度科技進步，迅速擴大在印度的製造網絡。印度是蘋果減輕對中國依賴的重要組成部分，隨著美中關係緊張，中國的風險也隨之升高。

《彭博》指出，蘋果的三家供應商——台灣鴻海集團 (2317-TW) 與和碩 (4938-TW) ，以及印度 Tata Electronics——在印度南部組裝 iPhone。鴻海位於清奈廠區的當地子公司，佔全印度 iPhone 出口的一半。

消息人士透露，Tata Electronics 在 4 月至 9 月期間，從位於卡納塔卡邦的工廠出口約 17 億美元的 iPhone。Tata Electronics 是首家組裝 iPhone 的印度業者。

上述 iPhone 出口價值，指的是手機估計出廠價值，並非零售價格。蘋果代表不願置評，和碩也拒絕置評，鴻海和 Tata Electronics 的發言人則未回覆置評請求。

此外，中國政府周一宣布一系列生育支持措施，但這些措施未能提振投資人的信心。