水星生醫*取得科技事業核准函 啟動IPO計畫
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-29 10:51
水星生醫 *(6932-TW) 正式取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具市場性」的意見書，正式啟動 IPO 計畫，將依規劃時程提出股票上櫃申請。
水星生醫 * 目標成為全球 3D 列印製藥技術委託服務領先公司，自行開發並取得多項國際專利的 StackDose 新藥開發技術平台，能在短時間之內賦予學名藥新生命。
目前以全新的 B2B 委託開發模式，鎖定高價值改良型新藥市場，藉由 StackDose 技術平台提供「受託技術平台藥物開發」、「原料藥供應商委託藥物開發」以及「自行開發」三大技術服務應用，隨著藥物陸續開發及取得藥證上市銷售，未來授權金及分潤權利金收入可期。
水星生醫 * 說明，藥物開發類型包括複方、速釋、緩釋及定點劑型，目前已與多家藥廠合作，其中開發中的藥物有，受台灣藥廠委託開發治療成年男性勃起功能障礙 (ED) 和早發性射精 (PE) 的複方口溶錠、與新加坡藥商合作開發針對器官移植之免疫抑制劑，以及自行開發 Semaglutide(GLP-1 藥物) 口服錠等，積極搶攻全球逾 80 億美元的 ED 和 PE 治療市場及千億美元的減重藥物市場。
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