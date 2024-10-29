水星生醫*取得科技事業核准函 啟動IPO計畫

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-29 10:51

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水星生醫 *(6932-TW) 正式取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具市場性」的意見書，正式啟動 IPO 計畫，將依規劃時程提出股票上櫃申請。

水星生醫 * 目標成為全球 3D 列印製藥技術委託服務領先公司，自行開發並取得多項國際專利的 StackDose 新藥開發技術平台，能在短時間之內賦予學名藥新生命。

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目前以全新的 B2B 委託開發模式，鎖定高價值改良型新藥市場，藉由 StackDose 技術平台提供「受託技術平台藥物開發」、「原料藥供應商委託藥物開發」以及「自行開發」三大技術服務應用，隨著藥物陸續開發及取得藥證上市銷售，未來授權金及分潤權利金收入可期。